اسلحة حربية واشكال في طرابلس.. والسبب "طيور الحمام"

وقع اشكال فردي في منطقة التبانة في طرابلس بين المدعو "ف.ا" و شقيقه "م.ا" من جهة والمدعو "ت.ع" الملقب بالبيك من جهه اخرى.وقد تطور الاشكال فيما بينهم الى اطلاق نار من اسلحة حربية دون سقوط اصابات ليفروا الى جهه مجهولة.وقد حضرت على الفور دورية من الجيش اللبناني الى المكان والعمل مستمر على تعقب مطلقي النار لتوقيفهم. واللافت أنّ سبب الاشكال على خلفية "طيور الحمام".