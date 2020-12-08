اعتصام لعدد من المواطنين أمام مصرف لبنان في صيدا ... إليكم التفاصيل

نفذ عدد من الشبان الغاضبين اعتصاما امام فرع مصرف لبنان في صيدا "رفضا لأي توجه او قرار لرفع الدعم عن المواد الاساسية ورفضا لفكرة ترشيد الدعم".

وهتف المعتصمون ضد "الطبقة السياسية وحاكم مصرف لبنان والفساد الذي أوصل البلاد الى ما وصلت اليه من انهيار اقتصادي ومالي". ودعوا الى "النزول الى الشارع واحياء التحركات الاحتجاجية"، معتبرين ان "الوضع لم يعد يحتمل وان رفع الدعم عن المواد الاساسية سيؤدي الى كارثة والمزيد من التدهور".

ومن المقرر ان ينطلق المعتصمون بعد ذلك في مسيرة في اتجاه ساحة ايليا.