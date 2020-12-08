طلاب "القوات" طالبوا الجامعات الخاصة بالتراجع عن رفع الأقساط

طالبت مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" الجامعات الخاصة كافة بـ"التراجع عن قراراتها المتعلقة برفع الأقساط الجامعية رأفة بأوضاع اللبنانيين حاليا، ريثما تتقدم المصلحة بسلسلة اقتراحات وحلول تناسب الجامعات والطلاب على السواء".

وقالت المصلحة في بيان: "في ظل الوضع الاقتصادي الأليم الذي مس بحياة كل مواطن لبناني ونظرا إلى ارتفاع غير مسبوق لنسبة البطالة في لبنان وعطفا على تدهور القدرات المادية لطلاب الجامعات الخاصة وذويهم، ونظرا إلى أن التعليم أصبح عن بعد ما أدى إلى تخفيض تكاليف التعليم الحضوري في الجامعات، وانطلاقا من الحاجة الملحة لدى الطلاب لمتابعة عامهم الدراسي من دون أي عراقيل وصعاب، تطلب مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية من الجامعات الخاصة كافة التراجع عن قراراتها المتعلقة برفع الأقساط الجامعية رأفة بأوضاع اللبنانيين حاليا، ريثما تتقدم المصلحة بسلسلة اقتراحات وحلول تناسب الجامعات والطلاب على السواء".