لبنان

"قوى الأمن" تعمم صورة مفقود.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
08-12-2020 | 19:08
A-
A+
Doc-P-773165-637430514694856855.JPG
Doc-P-773165-637430514694856855.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو حيدر الكرار علي درويش (مواليد عام 2002، فلسطيني)،الذي غادر بتاريخ 3-12-2020 مركز دراسته في محلة تول - النبطية بالقرب من منزل ذويه، ولم يَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر النبطيّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 531178-07، للادلاء بما لديهم من معلومات".
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2020-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:11 | 2020-12-08
21:08 | 2020-12-08
21:05 | 2020-12-08
20:57 | 2020-12-08
20:55 | 2020-12-08
20:50 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website