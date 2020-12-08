تحرّك في ساحة إيليا بصيدا احتجاجاً على قرار رفع الدعم

يشهد تقاطع ايليا في صيدا تجمعاً لعدد من الشبان الغاضبين وسط الطريق رفضاً لقرار رفع الدعم عن المواد الاساسية وسط انتشار لعناصر الجيش في المحلة.



وكان الشبان نفذوا اعتصاماً امام مصرف لبنان للسبب نفسه قبل ان ينطلقوا في مسيرة باتجاه تقاطع ايليا.