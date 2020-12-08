أهالي صوفر والجوار قطعوا الطريق احتجاجاً على تأخير البت بقضية انفجار المرفأ

قطع أهالي بلدة صوفر والقرى المجاورة وأهالي الرقيب الشهيد جواد شيا والضباط الموقوفين في قضية المرفأ، أ وتوستراد صوفر لمدة ساعة من الوقت، كتحرك تحذيري أول، وذلك بسبب التأخير في البت بقضية انفجار المرفأ الذي قضى خلاله المئات من بينهم الشهيد الرقيب اول شيا.

كذلك، جاء هذا التحرك استنكاراً لتوقيف الرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز.



وجرى تدافع من قبل الأهالي والجيش الذي حاول منعهم من قطع الطريق، ما أثار غضب الاهالي الذين كانوا ابلغوا القوى الامنية بان الطريق سوف تقطع لمدة ساعة من الوقت كتحرك تحذيري.





وبعد عودة الأمور الى طبيعتها، كان كلمة باسم الاهالي جاء فيها: "وقفتنا اليوم هي للضغط لكشف الحقيقة والإفراج عن الضباط فورا، الضباط الشرفاء الذين قاموا بواجباتهم الكاملة وقدموا اكثر من 14 تقريرا بما خص انفجار المرفأ وجميعهم امام القضاء. وتوضيحا للرأي العام فهذا ليس من واجبهم ولا من صلاحياتهم، فصلاحيات الامن العام تتعلق فقط في ما يخص الافراد على مرفأ بيروت وليس لها اي علاقة بالتخزين او البضائع او اي اعمال اخرى".





وتساءل الأهالي: "لماذا توقيف الضباط ولماذا التأخير بالتحقيق؟. نحن نريد كشف الحقيقة والتصويب على المرتكب الحقيقي".

وحذر الأهالي من توجههم الى التصعيد، مشيرين إلى أن "تحرك اليوم هو فقط تحذيري"، مطالبين بإطلاق سراح الضباط فوراً "والا سوف يكون التوجه لقطع طرقات الشمال والجنوب وبيروت والبقاع".





وكان لوالد الضابط الموقوف داوود فياض كلمة طالب فيها بـ"العدل ورد الظلم عبر القضاء والمؤسسات"، مكرراً ان "الضباط قاموا بواجبهم ولا علاقة لهم بالإنفجار".