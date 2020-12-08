المجلس المذهبي: لمقاربة ملفات الفساد بصورة غير استنسابية

ترأس سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي في دار الطائفة في بيروت، حيث جرى عرض الأوضاع والمستجدات، والبحث في شؤون المجلس وأعماله، موجها "تحية إكبار الى روح المفكر والزعيم الشهيد كمال جنبلاط في ذكرى ميلاده"، وداعيا الى "استلهام كل ما نادى به وعمل له من أجل الإنسان والمجتمع والوطن والقضايا الإنسانية، لعلَ في ذلك سبيلا ممكنا للخروج من مستنقع الانهيار الحاصل".





وأصدر المجلس البيان التالي: