"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد

أعلنت بلدية الناعمة - حارة الناعمة، في بيان "تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة"، مشيرة إلى أن "عدد حالات الشفاء بلغ 6، في حين أن عدد الحالات الإيجابية المتبقية 67، وحالة وفاة واحدة".





وأوصت المخالطين بـ"إجراء فحص الـpcr وحجر أنفسهم، واخذ الاحتياطات الوقائية ولبس الكمامة دائما واستعمال مواد التعقيم اللازمة من أجل الحفاظ السلامة العامة".

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا، "ظهور إصابتين جديدتين بين أبناء كفرعبيدا بفيروس كورونا".

بدورها، أعلنت بلدية كفركلا في بيان نتائج الفحص السريع الذي اجري اليوم، في البلدة لـ200 عينة عشوائية، مشيرة الى انه "تبين وجود 6 حالات ايجابية، ومن المحتمل وجود نسبة عالية من المصابين بالفيروس دون عوارض".

وسجلت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور 51 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مشيرة إلى أن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3746، وقد تماثل 2000 منهم الى الشفاء بشكل تام.

كذلك، سجلت خلية الأزمة في رحبة "اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن عدد الاصابات تراجع إلى 48 أصابة وذلك بعد شفاء 4 حالات".

بدورها، أفادت بلدية حارة صيدا وخلية ازمة كورونا في حركة "امل" و"حزب الله" في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الأهالي".

كذلك، أعلنت بلدية أنفه، "تسجيل 3 اصابات في البلدة بعدما جاءت نتائج فحوصات الـpcr ايجابية".

من جهتها، أفادت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي بتسجيل 7 حالات ايجابية لمصابي فيروس كورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى اليوم وجاءت على النحو التالي: فالوغا 3، رأس المتن 3، قبيع 1.

إلى هذا، أعلنت "خلية الأزمة في بلدية الدوير"، أنها واعتباراً من اليوم الثلاثاء، ستدرج أسماء من تكون نتيجة فحصه إيجابية، بعد تفشي ظاهرة المخالطة ضمن الأسرة الواحدة"، وبخاصة لجهة إصابة عدد من المدرسين في مدارس البلدة اليوم.





وأضافت الخلية أن "المصابين بالفيروس اليوم وفق نتائج الفحوص المخبرية هم 10 اشخاص".

على خط متوازٍ، اعلنت خليه الازمة في بلدية الغازية قضاء صيدا، في تقريرها اليومي عن اصابتين جديدتين بالكورونا، وبهذا يصبح العدد التراكمي للحالات 282 مع تسجيل 244 حالة شفاء و36 حالة قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خلية الازمة في البلدية.