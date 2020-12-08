إليكم جديد "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي بآخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

نص التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 433 فحصاً.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 763 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36

