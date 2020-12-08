لبنان

جريح بحادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني (صور)

Lebanon 24
08-12-2020 | 20:50
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وقع حادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني بين 3 مركبات.
 
وأدى الحادث إلى وقوع جريح فضلاً عن الأضرار المادية الجسيمة.
 
 
 
 
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حادث سير

أوتوستراد الزهراني

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