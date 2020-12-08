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لبنان
إقفال دائرة نفوس صور ليومين بعد اصابة احد مخاتير القضاء
Lebanon 24
08-12-2020
|
20:55
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تمّ إقفال دائرة نفوس صور لمدة يومين بعدما تبين اصابة احد مخاتير القضاء بفيروس كورونا.
وقامت دائرة النفوس بالتعاون مع إدارة وحدة كوارث اتحاد بلديات قضاء صور بعملية تعقيم للدائرة.
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