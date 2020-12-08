أعمال سرقة في الصرفند من قبل عمال "ديليفيري".. هذا ما كانوا يسرقونه

تم توقيف عصابة سرقة في بلدة الصرفند وأفرادها يعملون في توصيل ديليفري.والعصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص وهم: (ع.ح) سوري الجنسية يعمل دلفيري في محل فروج في الصرفند، (خ.ك) سوري الجنسية يعمل دليفري فرن السكسكية، و(ع.خ) سوري الجنسية يعمل دليفري في ملحمة الصرفند.وتم الاعتراف بسرقة بطاريات سيارات والقيام بأكثر من 20 عملية سرقة في الصرفند والجوار.