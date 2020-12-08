في الجنوب.. سرق ثمانية رؤوس ماعز قبل أن يقبض عليه

سلمت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب إلى مخفر حاصبيا، وبناء لإشارة القضاء المختص، السوري (ع. ا.)، مع ثمانية رؤوس ماعز سرقها من مزرعة عائدة إلى المواطن (ي. ح.) على طريق عام حاصبيا - مرج الزهور، في خراج بلدة الكفير.