لبنان

تجمع حفلات الاعراس يدعو إلى السماح بإقامتها: ترتد إيجاباً على القطاعات السياحية

Lebanon 24
08-12-2020 | 23:56
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 ذكر "تجمع حفلات الاعراس"، في بيان، بأن "كانون الأول هو الشهر المنتظر لدى الكثير من المؤسسات التجارية والحرفية والموسمية، فهذه الفترة الزمنية تعد الركيزة الأساسية لإستمرارية الكثير منهم".

وأشار البيان إلى ان "خلية الأزمة التابعة لقطاع حفلات الزفاف، وضعت خطة واضحة وصارمة للسماح في إقامة حفلات زفاف في شكل لا يعرِض أي عامل أو مدعو لخطر الإصابة بكورونا من خلال الالتزام بالقدرة الاستيعابية للمكان الذي سيجري فيه الحفل أولا، والتي ستقلَّل إلى النصف، ما يمنع الاكتظاظ في الأماكن المغلقة، كما والالتزام في اختصار عدد المدعوين الذي لا بد من الإشارة أنه لم يتجاوز ال150 مدعو للعرس الواحد منذ بداية جائحة كورونا، ما سيسهل عملية التباعد الاجتماعي... وأما بالنسبة إلى تقديم الطعام خلال حفل الزفاف، فإما الإلتزام بالعشاء المقدَّم على الطاولات (seated dinner) أو البوفية Live Stations حيث يقوم "شيف" بنفسه بتقديم الطعام إلى المدعوين"...

وختم البيان: "القطاع اليوم يرتكز على المغترب اللبناني الذي وعلى رغم كل الظروف يصر على الاحتفال بزفافه في لبنان، ما سيرتد إيجابا على مختلف القطاعات السياحية والتي بدورها ستنشط العجلة الاقتصادية من خلال توفر الدولار الأجنبي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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