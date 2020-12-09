لبنان

شروط صعبة لعقد لقاء

Lebanon 24
09-12-2020 | 00:04
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وضعت شخصية نافذة شروطاً صعبة، أبلغتها لوسيط مالي، لعقد لقاء مع قطب في موقع المسؤولية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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شروط

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