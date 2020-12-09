ترشيد الدعم يحتاج الى حكومة

أوضحت مصادر قانونية رفيعة لـ"اللواء" أن "هناك نقاطا تتصل بموضوع ترشيد الدعم تحتاج الى الحكومة إنّما قوة حكومة تصريف الأعمال في حال وجود حالة ملحة من العجلة الماسة تستطيع أن تتخذ قرارات والاجتهاد واضح والدراسات تدل على ذلك ومن المفترض أن تتخذ الحكومة الراهنة القرارات عند الضرورة الملحة والبلد أمام هذا الواقع خصوصا أن المسألة تتصل بمصالح حيوية للشعب اللبناني والدساتير تنفر من الفراغ.