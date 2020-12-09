لبنان

تسوية إعلامية

Lebanon 24
09-12-2020 | 04:25
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تمّت تسوية العلاقة بين حزب بارز ومحطة تلفزيونية بعد خلاف على خلفية عرضها ملفات تناولت الفساد، ويشير ظهور أحد قياديي الحزب على شاشة هذه المحطة دليلا على حصول التسوية.
 
المصدر: النهار
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