تسوية إعلامية

تمّت تسوية العلاقة بين حزب بارز ومحطة تلفزيونية بعد خلاف على خلفية عرضها ملفات تناولت الفساد، ويشير ظهور أحد قياديي الحزب على شاشة هذه المحطة دليلا على حصول التسوية.