لبنان

هل سهى عن باله؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 04:32
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قال رئيس حزب مسيحي في مجلس خاص ممازحاً "صاحبنا وليد بك، سهى عن باله أنني أول من طالبت بتنحية الرئيس ميشال عون، ولا زلت على موقفي".
 
المصدر: النهار
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