تخوف في الجامعات

من المتوقع ان تحذو جامعات خاصة حذو الجامعة الاميركية في اعتماد سعر جديد للدولار بدءا من الفصل الثاني او ارجاء القرار الى العام المقبل في ضوء خوفها من تناقص اعداد الطلاب