الطحين المدعوم... والاستعمالات الكثيرة

تستغرب مصادر رسمية تأكيد أصحاب الأفران استخدام القمح المدعوم في إنتاج الحلويات والكعك ومشتقاتهما بينما هذا النوع من الدعم "مرفوع منذ أكثر من أربعة أشهر".

