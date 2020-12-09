لبنان

الطحين المدعوم... والاستعمالات الكثيرة

Lebanon 24
09-12-2020 | 04:38
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تستغرب مصادر رسمية تأكيد أصحاب الأفران استخدام القمح المدعوم في إنتاج الحلويات والكعك ومشتقاتهما بينما هذا النوع من الدعم "مرفوع منذ أكثر من أربعة أشهر".
المصدر: نداء الوطن
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