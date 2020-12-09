لبنان

كريمة مرجع سياسي ومحاولة تشويه سمعتها

Lebanon 24
09-12-2020 | 06:48
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أكدت كريمة مرجع سياسي أنها تعرف خفايا محاولة تشويه سمعتها لكنها تريد للقضاء أن يتولى كشفها، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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