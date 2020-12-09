لبنان

من أين يجب أن يبدأ التدقيق؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 06:52
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يعتبر نائب مستقيل كان قريباً من مرجع بارز أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل كل الوزارات ولكن يجب أن يبدأ بإحدى الوزارات التي تهمّ كل المواطنين، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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لبنان

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