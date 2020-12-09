من أين يجب أن يبدأ التدقيق؟

يعتبر نائب مستقيل كان قريباً من مرجع بارز أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل كل الوزارات ولكن يجب أن يبدأ بإحدى الوزارات التي تهمّ كل المواطنين، بحسب أسرار "الجمهورية".

