إجتماعات السرايا لترشيد الدعم.. إليكم التوصيات

شهدت السرايا الحكومية أمس مروحة واسعة من ورش العمل التي تمحورت حول موضوع ترشيد الدعم. ورغم انها كانت مقسّمة على القطاعات لتسهيل الوصول الى قرارات، إلّا أنّ التوصيات ظلت أقل من قرارات واضحة، وهي تحتاج الى متابعة في الايام المقبلة.عقدت في السرايا الحكومية امس سلسلة اجتماعات للبحث في ملف ترشيد الدعم، في ورشة عمل مكثّفة صدرت عنها توصيات ستتمّ إحالتها على مجلس النواب لدرسها.الصحةأوّل الاجتماعات خُصّص للملف الصحي ودعم الدواء، وشارك فيه وزير الصحة حمد حسن، المدير العام للضمان الاجتماعي، مدير عام تعاونية موظفي الدولة، مدير العلاقات الخارجية في المركزي، إضافة الى ممثلين عن الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، نقيب اصحاب المستشفيات، نقيب الاطباء، نقيب الصيادلة، ممثلين عن تجمع شركات الادوية العالمية، نقيب مستوردي الادوية، نقيبة مستلزمي الادوات الطبية، لجنة استراتيجية الدواء، مستشار رئيس الجمهورية، مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب.وفي السياق، قال دياب: «لم تكن نية حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجّهنا منذ البداية ترشيد الدعم. إنّ الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني، كالدواء والطحين، خط أحمر بالنسبة إلينا. والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة».أضاف: «نقوم بورشة اجتماعات لإشراك كافة القطاعات المعنية في التوصّل للحل الأفضل لترشيد الدعم».بدوره، قال وزير الصحة: «كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمّل مسؤولية لآخر عمر الحكومة رغم التحديات الصعبة». واوضح: «نسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود».الشؤون الاجتماعيةولاحقاً، قال دياب، خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية، انّ «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة، وتأمين الحد الأدنى من الدعم».أضاف: «هناك من أساء استعمال الدعم وندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة». وتابع: «هدفنا ترشيد الدعم ووضع رؤية جديدة لتأمين استمرارية أطول».من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية انّ «الوجود السوري وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبناني».الصناعةوخلال اجتماع لمناقشة خطة الصناعة في السرايا، قال دياب انّ الصناعة أساسية وضرورية لأنها تؤمّن مداخيل بالعملات الصعبة إلى البلد. أمّا وزير الصناعة فأعلن في ورشة العمل انّ «ورشتنا مستمرة حتى إيجاد الحلول لتخفيض حجم الاستيراد، وسنعقد اجتماعات مع مصرف لبنان».المحروقات والطحينالى ذلك، قال ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، في تصريح بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السرايا: «لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم».كما اشارت المعلومات الى انّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة لن يوقّع قرار رفع الدعم عن الطحين، بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات في الايام القليلة المقبلة.