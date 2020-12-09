بسبب "كورونا".. لبنان يخسر طبيبا جديدا

توفي، أمس الثلاثاء، الدكتور باسم يوسف علي قطيش إبن بلدة حولا بعد إصابته بفيروس "كورونا".قطيش، شهيد الواجب الانساني، عضو مجلس إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي، عانى من المرض وتوفي نتيجة مضاعفات فيروس "كورونا".سيصلى على جثمانه ويوارى في ثرى جبانة بلدته حولا اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر.