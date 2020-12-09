19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لهذا السبب هاجمت NBN عون
Lebanon 24
09-12-2020
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان لافتاً انّ محطة «ان. بي. ان»، الناطقة باسم حركة «امل»، شَنّت في نشرتها الإخبارية امس هجوماً حاداً على رئيس الجمهورية ميشال عون، ما يؤّشر الى امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري من عون. وجاء الهجوم على خلفية لقائه أمس مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، حيث شدّد خلاله على «ضرورة تفعيل العمل القضائي والاسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم»، داعياً «الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات في أثناء ممارستهم لعملهم». واعتبر أنّ «الاتهامات التي تُوَجّه الى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات، على سبيل الشهادة على الأقل، لاثبات البَيّنات والأدلة التي في حوزتهم».
وتحدثت NBN عن «استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية لتعطيله عملية التشكيل، لا سيما أنّ الحريري قدّم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور».
وعلمت «الجمهورية» انّ من خلفيات هجوم «إن. بي. إن» على عون انّ قناة «أو. تي. في»، القريبة من عون والناطقة باسم «التيار الوطني الحر»، تواظِب منذ اسابيع على شَن حملات على بري من دون ان يتدخل اي من المعنيين بها لوقف هذه الحملات التي تساهم في تعطيل الحلول المطلوبة للأزمة.
تابع
الأكثر قراءة
خيبة أمل جديدة.. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول اللقاحات
Lebanon 24
خيبة أمل جديدة.. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول اللقاحات
14:00 | 2020-12-08
08/12/2020 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يفقد والده أثناء تصوير مسلسله.. ويعلّق: انا كتير موجوع
Lebanon 24
ممثل لبناني يفقد والده أثناء تصوير مسلسله.. ويعلّق: انا كتير موجوع
10:30 | 2020-12-08
08/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على بحر من الدولارات الكاش.. وباحث يكشف كيف سيتراجع سعره
Lebanon 24
لبنان على بحر من الدولارات الكاش.. وباحث يكشف كيف سيتراجع سعره
06:35 | 2020-12-09
09/12/2020 06:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد
Lebanon 24
تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد
16:57 | 2020-12-08
08/12/2020 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل يرفع السلاح بوجه سيرين عبد النور ويهدّدها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل يرفع السلاح بوجه سيرين عبد النور ويهدّدها! (فيديو)
12:00 | 2020-12-08
08/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:12 | 2020-12-09
هل يعرقل الثنائي الشيعي مجددا؟
10:07 | 2020-12-09
بلدية عازور وزعت قسائم مازوت
10:00 | 2020-12-09
جامعات كبيرة سترفع الدولار إلى 3900 ليرة.. إليكم ما يجري بالكواليس
09:59 | 2020-12-09
اللبنانيون بين أكثر 10 شعوب توترا وحزنا.. ماذا كشف استطلاع غالوب؟
09:35 | 2020-12-09
عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا.. هكذا وقعا بقبضة المعلومات
09:30 | 2020-12-09
الحريري وتشكيلته اليوم: التنازل لعون أو استئناف الفراغ
فيديو
تسريب أول صورة حية لهاتفي S21+"" و"S21 Ultra" من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
تسريب أول صورة حية لهاتفي S21+"" و"S21 Ultra" من "سامسونغ" (فيديو)
18:00 | 2020-12-08
09/12/2020 10:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تحرج مذيعاً على الهواء وترفض الحديث عن أولادها: "إنت مين" (فيديو)
Lebanon 24
زينة تحرج مذيعاً على الهواء وترفض الحديث عن أولادها: "إنت مين" (فيديو)
18:00 | 2020-12-08
09/12/2020 10:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها محلياً (فيديو)
Lebanon 24
مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها محلياً (فيديو)
15:00 | 2020-12-08
09/12/2020 10:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact