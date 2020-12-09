اطلاق رصاص يومياً خلال الليل وترويع الاهالي في طرابس.. ولا ملاحقة

تشهد طرابلس يومياً خلال فترة الليل والفجر قيام مجهولين باطلاق الرصاص في الهواء في عدة شوارع ومناطق في طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.ويقوم هؤلاء المجهولين بالتجول عبر دراجات نارية وسيارات مطلقين النار في الهواء ترويعاً، بالاضافة لقيامهم في بعض الاحيان برمي قنابل صوتية في مجرى نهر ابو علي.هذا ولم تتحرك الاجهزة الامنية لملاحقتهم وتوقيفهم، حيث ان هذه العادة اصبحت يومية.