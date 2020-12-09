جامعات كبيرة سترفع الدولار إلى 3900 ليرة.. إليكم ما يجري بالكواليس

أعلنت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت أمس رفع سعر الصرف لتسديد الأقساط من 1515 إلى 3900 ليرة.وبحسب ما جاء في صحيفة "المدن" فإنّ رفع سعر صرف الدولار، ليتناسب مع سعر المنصة الإلكترونية للمصرف المركزي، يعني "بشكل أو بآخر رفع الأقساط".وفي جولة على أجواء الجامعات الخاصة الأخرى، أكّدت مصادر إدارية وأخرى طلابية في الجامعة اللبنانية الأميركية، للصحيفة، أنّ الإدارة تتجّه إلى رفع سعر صرف الدولار لأقساط الطلاب إلى 3900 ليرة أيضاً. أما في الجامعة اليسوعية، فلا تزال الأجواء الملتبسة، مع توجّه إداري إلى اعتماد القرار نفسه بغضون الأيام المقبلة، مع العلم أنّ إدارة جامعة البلمند لا تزال تحافظ على سعر 1515 لتسديد الأقساط. فالقرار لن يصدر عن الجامعة الأميركية في بيروت فقط، بل عن إدارات جامعات خاصة أخرى، مع العلم أنّ هذا الملف كان موضوع نقاش بين إدارات مختلف الجامعات، وفقاً لـ"المدن".