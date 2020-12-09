بلدية عازور وزعت قسائم مازوت

وزعت بلدية عازور، قسيمة محروقات بـ100 ليتر من المازوت على كل منزل مقيم في فصل الشتاء في البلدة، وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.

