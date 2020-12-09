لبنان

بلدية عازور وزعت قسائم مازوت

Lebanon 24
09-12-2020 | 10:07
A-
A+
Doc-P-773349-637431054139412279.jpeg
Doc-P-773349-637431054139412279.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وزعت بلدية عازور، قسيمة محروقات بـ100 ليتر من المازوت على كل منزل مقيم في فصل الشتاء في البلدة، وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.
مواضيع ذات صلة
بشرى سارة للبنانيين.. اعتباراً من الإثنين عملية توزيع المازوت ستنطلق
lebanon 24
09/12/2020 13:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخبير الدولي في اقتصاد البيئة الدكتور مروان عويجان خلال لقائه اللواء عثمان: قوى الأمن الداخلي صنعت إنجازاً تاريخياً للبنان
lebanon 24
09/12/2020 13:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان استقبل السفير الألماني: لترميم علاقة لبنان بالدول الصديقة
lebanon 24
09/12/2020 13:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية قطعوا الطريق امام مصرف لبنان
lebanon 24
09/12/2020 13:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مازوت

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2020-12-09
13:00 | 2020-12-09
12:33 | 2020-12-09
12:29 | 2020-12-09
12:28 | 2020-12-09
12:26 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website