هل يعرقل الثنائي الشيعي مجددا؟



لفتت مصادر مطلعة الى أن الثنائي الشيعي، وتحديدا "حزب الله"، لا يتدخل بسلبية في ملف تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل ما يحصل من عرقلة في المسار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.



واشارت المصادر الى أن "حزب الله" سيعود ويطالب بشروطه، وتحديدا بتسمية وزيره في الحكومة من دون أي وصاية من احد، في حال وصلت الامور الى خواتيم سعيدة بين الحريري وعون.