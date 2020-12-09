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لبنان
هل يعرقل الثنائي الشيعي مجددا؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-12-2020
|
10:12
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لفتت مصادر مطلعة الى أن الثنائي الشيعي، وتحديدا "حزب الله"، لا يتدخل بسلبية في ملف تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل ما يحصل من عرقلة في المسار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
واشارت المصادر الى أن "حزب الله" سيعود ويطالب بشروطه، وتحديدا بتسمية وزيره في الحكومة من دون أي وصاية من احد، في حال وصلت الامور الى خواتيم سعيدة بين الحريري وعون.
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