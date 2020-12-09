فقدان الطوابع من فئة الألف ليرة في النبطية.. مقدمة لرفع سعره في السوق السوداء؟

شكا مخاتير مدينة النبطية ومنطقتها والمواطنون من فقدان الطابع المالي من السوق من فئة الألف ليرة. ففي حين، كان إخراج القيد يتطلب أربعة طوابع بألف ليرة، فإنه حاليا يتطلب 12 طابعا من فئة الـ 250 ليرة، ما يؤدي إلى حذف بعض الكلمات عنه.ويخشى المخاتير أن يكون فقدان هذا الطابع مقدمة لرفع سعره في السوق السوداء، كما كان يجري سابقا.يذكر أنه فقدت الطوابع من المدينة منذ فترة، إلى أن طرحت وزارة المال في الأسواق كمية من الطوابع حلت الازمة حينها لتتجدد اليوم.