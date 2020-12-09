لبنان

بعد الأمطار.. الحرارة الى ارتفاع؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 10:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية.
وجاء في النشرة الاتي:

طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهراليوم الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مساء خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

- الحرارة على الساحل من 13الى 23 درجة، فوق الجبال من 10الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة الصباحية.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 %.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة
- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,32
- ساعة غروب الشمس: 16,30
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