جلسة لبدء التحقيق بهدر المال العام في اتحاد بلديات الشقيف في 14 الجاري

قرر المحامي العام المالي القاضي هشام قنطار تحديد يوم الاثنين 14 كانون الأول الجاري موعداً لبدء التحقيق في الإخبار المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في موضوع المناقصة التي أجراها إتحاد بلديات الشقيف وتضمنت هدراً للمال العام بمليارات الليرات.