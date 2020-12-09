لبنان

تقرير LBCI عن السفير عدوان.. الخارجية ترد

Lebanon 24
09-12-2020 | 11:41
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: 
"ردا على ما ورد في تقرير  بثته محطة الـlbc في نشرتها الاخبارية تناولت فيه سفير لبنان في باريس السيد رامي عدوان يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح بأن ترفيع السيد عدوان من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية قبل استقالته من السلك الدبلوماسي عام 2017 لم يكن مخالفا للاصول الادارية والقانونية لانه كان عندها قد اتم عدد السنوات المطلوبة التي تخوله الترفع الى رتبة مستشار. كما ان الترفيع والاستقالة التي استتبعته لم يترتب عليها اية تعويضات او مكاسب للسيد عدوان لا بل العكس كونه استقال من الخدمة قبل اتمام العشرين سنة القانونية وهو بالتالي لم يتقاض اي تعويض جراء استقالته. 
اما تعيينه من خارج الملاك بعد استقالته  فقد راعى ايضا الاصول، اذ انه وعلى غرار السفراء الاخرين عين من قبل مجلس الوزراء وفق مدرجات القانون بناء لاقتراح وزير الخارجية والمغتربين".
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