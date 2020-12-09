داغر أبلغ سعيد وضع الكتائب محاميين من المكتب السياسي بتصرفه

أجرى الأمين العام لحزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر اتصالا هاتفيا بالنائب السابق فارس سعيد، أبلغه فيه تضامن الحزب معه في الدعوى المقامة ضده من قبل "حزب الله" ووضع عضوي المكتب السياسي المحاميين سمير خلف وجويل بو عبود في التصرف لينضما الى فريق المحامين الذي سيتولى الدفاع عنه في القضية.وطلب سعيد نقل شكره الى حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميل على "التضامن والدعم الذي يبديه". وغرد مثمنا العلاقة التي تربطه "برفاق الدرب منذ قرنة شهوان".