الجيش يدهم منازل مطلوبين في المشرفة والشواغير

دهمت قوة كبيرة من الجيش اللبناني بمؤازرة من مديرية المخابرات فجرا منازل مطلوبين عدة في كل من مناطق المشرفة والشواغير في قضاء الهرمل دون العثور على احد منهم، واستمرت عمليات البحث والمداهمة حتى ساعات الصباح.