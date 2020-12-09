لبنان

الجيش يدهم منازل مطلوبين في المشرفة والشواغير

Lebanon 24
09-12-2020 | 12:26
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دهمت قوة كبيرة من الجيش اللبناني بمؤازرة من مديرية المخابرات فجرا منازل مطلوبين عدة في كل من مناطق المشرفة والشواغير في قضاء الهرمل دون العثور على احد منهم، واستمرت عمليات البحث والمداهمة حتى ساعات الصباح.
 
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