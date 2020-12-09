الخبير الدولي في اقتصاد البيئة الدكتور مروان عويجان خلال لقائه اللواء عثمان: قوى الأمن الداخلي صنعت إنجازاً تاريخياً للبنان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر 08-12-2020 في مكتبه في ثكنة المقر العام، الخبير الدولي في اقتصاد البيئة الدكتور مروان عويجان، وتم خلال الاجتماع عرض إنجاز تاريخي للبنان في حماية الآلاف من الطّيور المهاجرة من الأنواع المحمية عالمياً، في منطقة جبل تربل خلال هجرة الربيع، وفي منطقة داريا-العياشة في الضنيّة خلال هجرة الخريف في العام ٢٠٢٠. وقد أمّنت عناصر قوى الأمن الداخلي العبور الآمن للطيور في هاتين المنطقتين المهمتين جدّاً على خريطة الهجرة بين أوروبا، آسيا وأفريقيا، والتي كانت تُرتَكب فيهما المجازر بحقّ الطيور على مدى سنوات خَلَت. تمّ هذا الإنجاز على الرغم من الأعباء المُلقاة على عاتق مؤسّسة قوى الأمن الداخلي في هذه الفترة الدّقيقة التّي يمرّ بها الوطن.وقد ثمّن اللواء عثمان المبادرة الفرديّة للدكتور عويجان التّي تجسدّت على أرض الواقع تعاونًا مشتركًا، وأدّت إلى حماية الطّيور المهاجرة.كذلك، شجّع الّلواء عثمان جميع المواطنين والجمعيّات على المساعدة في حماية الطيور المهاجرة طبقاً للقانون والتي هي جزء من تراث طبيعي عالمي مشترك كما شدد على الدور المهم لمؤسسة قوى الأمن الداخلي في تعزيز إلتزامات لبنان بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بالطيور المهاجرة، مما ينعكس إيجاباً على سمعة لبنان وصورته الحضارية في المجتمع الدولي.وقد جرى الّلقاء بحضور رئيس شعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الدّاخلي العقيد جوزيف مسلّم، وتمّ خلال هذا اللقاء تقديم الدكتور عويجان لللواء عثمان كتيّب من إعداده، يوثّق الخطوات الاستراتيجية والعمليىة التي ساهمت في حماية الطيور المهاجرة في لبنان وإنجازات مؤسسة قوى الأمن الداخلي الميدانية، إضافة إلى خريطة طريق للمضيّ قُدماً في حماية الطيور المهاجرة عبر لبنان الذي يُعتبر من أهم البلدان الواقعة على خطوط هجرة الطيور الرئيسة في العالم.