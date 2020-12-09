20
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الخبير الدولي في اقتصاد البيئة الدكتور مروان عويجان خلال لقائه اللواء عثمان: قوى الأمن الداخلي صنعت إنجازاً تاريخياً للبنان
Lebanon 24
09-12-2020
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر 08-12-2020 في مكتبه في ثكنة المقر العام، الخبير الدولي في اقتصاد البيئة الدكتور مروان عويجان، وتم خلال الاجتماع عرض إنجاز تاريخي للبنان في حماية الآلاف من الطّيور المهاجرة من الأنواع المحمية عالمياً، في منطقة جبل تربل خلال هجرة الربيع، وفي منطقة داريا-العياشة في الضنيّة خلال هجرة الخريف في العام ٢٠٢٠. وقد أمّنت عناصر قوى الأمن الداخلي العبور الآمن للطيور في هاتين المنطقتين المهمتين جدّاً على خريطة الهجرة بين أوروبا، آسيا وأفريقيا، والتي كانت تُرتَكب فيهما المجازر بحقّ الطيور على مدى سنوات خَلَت. تمّ هذا الإنجاز على الرغم من الأعباء المُلقاة على عاتق مؤسّسة قوى الأمن الداخلي في هذه الفترة الدّقيقة التّي يمرّ بها الوطن.
وقد ثمّن اللواء عثمان المبادرة الفرديّة للدكتور عويجان التّي تجسدّت على أرض الواقع تعاونًا مشتركًا، وأدّت إلى حماية الطّيور المهاجرة.
كذلك، شجّع الّلواء عثمان جميع المواطنين والجمعيّات على المساعدة في حماية الطيور المهاجرة طبقاً للقانون والتي هي جزء من تراث طبيعي عالمي مشترك كما شدد على الدور المهم لمؤسسة قوى الأمن الداخلي في تعزيز إلتزامات لبنان بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بالطيور المهاجرة، مما ينعكس إيجاباً على سمعة لبنان وصورته الحضارية في المجتمع الدولي.
وقد جرى الّلقاء بحضور رئيس شعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الدّاخلي العقيد جوزيف مسلّم، وتمّ خلال هذا اللقاء تقديم الدكتور عويجان لللواء عثمان كتيّب من إعداده، يوثّق الخطوات الاستراتيجية والعمليىة التي ساهمت في حماية الطيور المهاجرة في لبنان وإنجازات مؤسسة قوى الأمن الداخلي الميدانية، إضافة إلى خريطة طريق للمضيّ قُدماً في حماية الطيور المهاجرة عبر لبنان الذي يُعتبر من أهم البلدان الواقعة على خطوط هجرة الطيور الرئيسة في العالم.
تابع
الأكثر قراءة
لبنان على بحر من الدولارات الكاش.. وباحث يكشف كيف سيتراجع سعره
Lebanon 24
لبنان على بحر من الدولارات الكاش.. وباحث يكشف كيف سيتراجع سعره
06:35 | 2020-12-09
09/12/2020 06:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد
Lebanon 24
تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد
16:57 | 2020-12-08
08/12/2020 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:30 | 2020-12-09
09/12/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من مجلس الوزراء إلى الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
تعميمٌ من مجلس الوزراء إلى الإدارات والمؤسسات العامة
17:46 | 2020-12-08
08/12/2020 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم من الاتحاد الاوروبي الى لبنان... هذا ما تضمّنه!
Lebanon 24
بيان صارم من الاتحاد الاوروبي الى لبنان... هذا ما تضمّنه!
17:46 | 2020-12-08
08/12/2020 05:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:44 | 2020-12-09
الديمقراطي اللبناني: نقف إلى جانب مشايخنا وأهلنا في الجولان المحتل
15:28 | 2020-12-09
الراعي يؤكد أن الحياد الناشط ضرورة وطنية... وهذا ما قاله عن بشير الجميل!
15:20 | 2020-12-09
"ضد الفساد".. اطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد
15:18 | 2020-12-09
"أبو علي كونتاك" في قبضة قوى الأمن.. والزوجة مطلوبة بجرم تأليف عصابة
15:15 | 2020-12-09
أبو شرف: وقف الدعم عن الدواء بالمطلق أمر مرفوض لأنه سيؤدي الى مشاكل صحية وربما أمنية
15:10 | 2020-12-09
بيان جديد للجنة اهالي الطلاب في الخارج... هذا ما تضمنه
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
09/12/2020 15:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
09/12/2020 15:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
09/12/2020 15:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact