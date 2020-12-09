عون تسلم أوراق اعتماد سفراء تونس وسيراليون والبرازيل وكوريا الشعبية

شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم، تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير الجمهورية التونسية بوراوي الامام، سفير جمهورية سيراليون علي بابارة كمارا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية ارمانو تيليس ريبارو HERMANO TELLES RIBEIRO وسفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مون جونغ نام، MUN JUNG NAM.حضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، مساعد المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري المقدم ملحم نعمة ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.ولدى وصول السفراء تباعا إلى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري إلى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الاربع العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها إلى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه إلى صالون السفراء، حيث قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:سفير الجمهورية التونسية بوراوي الامام- حائز على إجازة من الاكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس في العام 2010 واجازة من المعهد الدبلوماسي للتنشئة والدراسات في العام 1997.- حائز على دراسات عليا في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة سوس في العام 1994.- حائز على إجازة في الاداب في العام 1990.- يتقن اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.- تقلب في مناصب إدارية عدة حيث شغل منصب الأمين العام للعلاقات الخارجية في إدارة التشريفات الدبلوماسية بين العامين 1997-2002- شغل منصب مستشار في سفارة بلاده في أثينا قبل أن يعين مستشارا مكلفا الشؤون الإعلامية والتواصل في سفارة بلاده في باريس.- بين عامي 2015 و2016 عين وزيرا مفوضا في سفارة بلاده في باريس.- عين مديرا للاعلام في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2016-2018 قبل أن يعين مديرا لشؤون الدبلوماسية العامة والاعلام في الوزارة عينها.- ترأس مركز الاعلام لقمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في تونس في آذار 2019، وتابع سلسلة من الدورات التخصصية في مجال العلاقات العامة والبروتوكول الدبلوماسي في عدد من المراكز والجامعات العالمية.سفير جمهورية سيراليون علي بابارة كامارا- تابع دراسة إجازة في العلوم العليا في كلية الاداب التابعة لجامعة جمال عبد الناصر في كوناكري.- تقلب في مناصب عدة، وعمل في الشؤون الدبلوماسية لمدة احد عشر عاما، إضافة الى متابعته لعدد من الدورات التخصصية.- بين عامي 1997-1998 شغل منصب قائم بالاعمال.- بين عامي 1985-1990 عمل كأستاذ.- هو سفير مقيم في طهران.سفير جمهورية البرازيل الاتحاديةHERMAO TELLES RIBEIRO- تقلب في مناصب دبلوماسية وإدارية عدة، وعمل في البعثات الدبلوماسية التابعة لبلاده في الخارج، حيث شغل منصب السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لبلاده في واشنطن، والقنصل العام المساعد في القنصلية العامة لبلاده في باريس.- عمل بصفة وزير - مستشار لدى سفارتي بلاده في كل من طوكيو وباريس.- عين قنصلا عاما لبلاده في القنصلية الدائمة في اتلانتا.- لديه مؤلفات عديدة ومقالات صادرة في عدد من المجلات المتخصصة.- حائز على أوسمة عدة.سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية MUN JONG NAM- انتسب الى جامعة العلاقات الدولية في مدينة بيونغ يانغ.- عمل موظفا ومشرفا في إدارة افريقيا التابعة لوزارة الخارجية الكورية.- شغل منصب باحث في مديرية المنظمات الدولية في وزارة خارجية بلاده، ومستشارا في السفارة الكورية في بانكوك.- بين عامي 2007-2014 ترأس قسما في مديرية المنظمات الدولية في وزارة خارجية بلاده، كما شغل منصب امين سر اللجنة الوطنية الكورية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.- بين عامي 2014-2018 عين نائبا للمدير العام في مديرية المنظمات الدولية في وزارة خارجية بلاده، وأمين سر مساعد في لجنة التنسيق الوطنية الكورية لبرنامج الأغذية العالمي.- هو سفير مقيم في دمشق.