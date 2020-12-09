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لبنان
ادارة مرفا بيروت اعلنت عن انتهاء ترميم سوق المنطقة الحرة
Lebanon 24
09-12-2020
|
13:21
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اعلنت ادارة واستثمار مرفا بيروت في بيان اليوم، عن انجاز وانتهاء اعمال الترميم في مبنى "سوق المنطقة الحرة" الذي اصبح جاهزا لاستقبال الزبائن لا سيما السلك الديبلوماسي والامم المتحدة والسياح".
واشارت الادارة الى ان الاعمال في باقي اقسام المنطقة الحرة، جارية وسيتم استكمالها تباعا وفقا لجدول زمني لكل قسم منها.
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