زغرتا.. 45 حالة ايجابية بكورونا

اعلنت خلية متابعة ازمة "كورونا" في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 45 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:زغرتا: 18كفردلاقوس: 6مجدليا: 6ارده: 3كفرحاتا: 2عرجس: 3كفرياشيت: 1اصنون: 2ايعال: 1الفوار: 1مرياطه: 2وجددت الخلية ضرورة "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة، وذلك بعد تزايد اعداد المصابين بشكل مقلق".وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".