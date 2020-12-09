عون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: ليكن خيارنا استئصال هذا الوباء القاتل

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا، المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات، والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 9, 2020
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا، المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات، والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد