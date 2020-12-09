عون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: ليكن خيارنا استئصال هذا الوباء القاتل

قال رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: "ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا، المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات، والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد".

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا، المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات، والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد — General Michel Aoun (@General_Aoun) December 9, 2020