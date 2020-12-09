درويش تابع موضوع انقطاع المياه في باب الرمل وجبل محسن

تابع عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش موضع انقطاع المياه في عدد من أحياء طرابلس في جبل محسن وباب الرمل، حيث تواصل مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد.

وعلى الأثر أعيد ضخ المياه من خلال معالجة أسباب الانقطاع في منطقة جبل محسن كما اعيد ضخ المياه على أن تحل المشكلة مساء في باب الرمل.