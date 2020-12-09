لبنان

الديمقراطي اللبناني: نقف إلى جانب مشايخنا وأهلنا في الجولان المحتل

Lebanon 24
09-12-2020 | 15:44
A-
A+
Doc-P-773444-637431255594530186.jpg
Doc-P-773444-637431255594530186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن الحزب "الديمقراطي اللبناني"البيان الآتي: "مرة جديدة يطل العدو الصهيوني بمخططاته الاستيطانية والتهجيرية، وهذه المرة تحت غطاء إقامة مشروع المراوح الكهربائية (التوربينات) والتي يصادر بموجبها أكثر من 4200 دونم من الاراضي الزراعية ويسبب ضررا صحيا كبيرا مع ما يحمله ذلك من نيات قديمة جديدة لتهجير أهلنا في الجولان".
وضاف: "إننا في الحزب "الديمقراطي اللبناني" نتوجه بالتحية والتأييد لمشايخنا وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانبهم في معركتهم للدفاع عن الأرض والهوية والوجود، فسيبقى الجولان عربي الهوية والانتماء وسيبقى البوصلة لكل الشرفاء بهذه الأمة.
واننا ندعو المنظمات الدولية وفي طليعتها الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف التعديات والانتهاكات من العدو بحق أهلنا، حيث واجهت شرطة الاحتلال الاهالي بالسلاح الكامل واطلقت الرصاص مما أوقع العديد من الجرحى عدا عن اعتقالها لعدد من المشايخ والأهالي".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:36 | 2020-12-09
21:17 | 2020-12-09
21:00 | 2020-12-09
20:49 | 2020-12-09
20:23 | 2020-12-09
20:13 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website