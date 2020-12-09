لبنان

بسبب كورونا... إقفال هذه البلدة الجنوبية لأربعة أيام!

Lebanon 24
09-12-2020 | 16:06
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 أعلنت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، "بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي وقائمقام صور، اقفال بلدة معروب لمدة اربعة ايام بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، ابتداء من مساء اليوم 9/12/2020".
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