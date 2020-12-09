قطاع الشباب في تيار العزم يرفض اي زيادة على الأقساط الجامعية

استنكر قطاع الشباب في تيار العزم القرار الصادر عن بعض الجامعات الخاصة القاضي برفع سعر صرف الدولار إلى ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة.



وصدر عن تيار العزم ما يلي:

"ان ما نشهده اليوم قد تجاوز حدود الوقاحه وهو إستغلال تجاري لوجع الناس في ظل الوضع الاقتصادي السيئ وهو يقضي على الطلاب المسجلين والمتابعين لدراستهم ومسيرتهم التعليميه الاكاديمية.وان هذا القرار المجحف بحق الطلاب يدعونا نحن المنظمات الشبابيه والقوى الطلابيه للوقوف صفا واحدا في وجه كل جامعه تفكر في اتخاذ مثل هذا القرار، ولضرورة الضغط على إدارة الجامعه بمختلف الوسائل القانونيه للتراجع عنه حفاظا" على حقوق الطلاب ومستقبلهم ، كما ندعو وزارة التربيه الى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لحل هذا الكارثه.ان أي خطوة متهورة ومتسرعة وغير مدروسة تتلاعب بمصير آلاف الطلاب المسجلين والمتابعين لدراستهم الجامعية و تقضي على أحلامهم التي لم يتبق لهم غيرها ستكون بمثابة القشة التي تقسم ظهر البعير و تضع الطلاب بمواجهة عجز استحدثته القرارات المتهورة؟.واخيرا يهم شباب العزم أن يؤكد على موقفه الواضح و الصريح من وقوفه إلى جانب الطلاب واهاليهم لخوض المعركة حفاظا على مستقبلهم و طموحاتهم و نجدد المطالبة بإكمال العام الدراسي عن طريق التعليم عن بعد مما يوفر الكثير من المصاريف التشغيلية و الورقية التي كانت لتتكبدها في حال التعليم الحضوري و يسهم بالعودة عن قرار التلاعب بالاقساط لما يحمل من اجحاف و ظلم قل نظيره.