الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما

وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاملا جزءاً من المسودة الحكومية، حيث سبق والتقى عون الاثنين المنصرم وتم الاتفاق على اللقاء اليوم الاربعاء. وتشير معلومات خاصة لـ"لبنان 24" الى ان هناك اطراف اساسية لم يتواصل معها وخاصة "حزب الله" و"التقدمي الإشتراكي".

وبحسب معلومات الـ"LBCI فإنّ الحريري حمل معه الى بعبدا مغلفين اثنين خلافاً للمرة السابقة التي لم يحمل فيها شيئاً.