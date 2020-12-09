لبنان

وقفة احتجاجية في ساحة مطران في بعلبك

Lebanon 24
09-12-2020 | 16:51
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نفذت مجموعة من ناشطي "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، رفضا لغلاء السلع الغذائية ورفع الدعم عنها والمطالبة بمحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بعلبك

المرصد الشعبي لمحاربة الفساد

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