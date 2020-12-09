وقفة احتجاجية في ساحة مطران في بعلبك

نفذت مجموعة من ناشطي "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، رفضا لغلاء السلع الغذائية ورفع الدعم عنها والمطالبة بمحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.