البعريني: لعدم الاكتفاء بإقرار قانون الدولار الطالبي بل الحرص على تطبيقه

زار النائبان وليد البعريني وعثمان علم الدين، يرافقهما رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، في حضور المديرة العامة للنفط أورور فغالي، في إطار متابعة تنفيذ مشروع فتح طريق البداوي، لاطلاعهما على أجواء الإجتماعات والتفاصيل، و"إيجاد حل موقت ومتابعة تنفيذه بأقصى سرعة، لعدم تكرار مأساة السبت الفائت".

ثم شارك البعريني في إعتصام لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي.

وبعد إستماعه الى هموم أولياء الطلاب وشكواهم، ألقى البعريني كلمة قال فيها:

"مسؤولية كبيرة يحملنا اياها اليوم الشباب اللبناني في الخارج، والواجب على مجلس النواب عدم الاكتفاء باقرار القانون 193 فقط بل الحرص على تطبيقه، فأي تأخير أو مماطلة ما هو إلا جريمة في حق أولادنا الذين يعانون الأمرين في غربتهم".

وختم: "على حاكم مصرف لبنان أن يكون واضحا في هذا الموضوع، من دون أن نظلم الناس ونضحك عليهم بإقرار قانون لن ينفذ، فمن الضروري تحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته، ومسارعة المصارف المعنية الى تطبيق قانون الدولار الطالبي، ومباشرة تسيير حوالات الطلاب إلى الخارج وضمان وصولها".