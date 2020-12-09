لبنان

تيمور جنبلاط: لمعاقبة كل مسؤول في ملف انفجار المرفأ بدل إلقاء التهم ظلما

Lebanon 24
09-12-2020 | 17:09
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 استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، والد الرائد في الأمن العام داود فياض الذي أوقف بعد انفجار مرفأ بيروت، منير فياض مع وفد من العائلة، في حضور عضو اللقاء النائب بلال عبدالله ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ووكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي جنبلاط غريزي.

وأكد جنبلاط "ضرورة أن يحسم القضاء أمره في ملف الانفجار عبر كشف الحقيقة لأهالي الشهداء وللجرحى والمتضررين ولكل اللبنانيين، وإنزال العقاب بكل مسؤول مقصر أو متورط أو مهمل من أعلى الهرم، بدل إلقاء التهمة ظلما على من ليس لهم أي مسؤولية في ما حصل"، مستغربا "إبقاء توقيف الضابط فياض رغم عدم تقديم أي ادعاء بحقه بعد مرور 4 أشهر على توقيفه"، داعيا إلى "إيلاء هذا الامر الاهتمام الكبير الذي يستحق بحجم وهول المأساة التي حصلت، على قاعدة احقاق العدالة لا طمس الجريمة وإلباسها للأبرياء".
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