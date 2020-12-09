لبنان

الحريري قدم تشكيلة حكومية الى الرئيس عون... فماذا عن الأجواء؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 17:33
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أشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إلى "أنني تقدمت بتشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، ووعدني الرئيس عون أنه سيدرس التشكيلة قبل ان نعود الى لقاء آخر في جو ايجابي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات".
 
وعن تفاصيل التأليف، كشفت معلومات أن الرئيس عون سلم الحريري طرحاً متكاملاً بالنسبة للحكومة، وتمّ تبادل وجهات النظر بين الرئيسين حول طرح الرئيس عون ولائحة الحريري.
 
ولفتت المعلومات الى انه تم البحث في عدد من الأسماء وسيكون هناك لقاء قريب جداً بين الرئيسين وهناك اتفاق على الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتة الى أن العمل في الأيام المقبلة سيكون على القواسم المشتركة في تصور الرئيس عون ولائحة الرئيس الحريري ومن هنا سيتم الانطلاق.

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