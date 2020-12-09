لبنان

طلال ارسلان يعلق على حكومة الحريري... هذا ما قاله

Lebanon 24
09-12-2020 | 18:12
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غرّد النائب طلال ارسلان عبر حسابه على موقد تويتر وكتب: اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيراً غبن واجحاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز المؤسسة للكيان اللبناني التي ايضاً تُهمَّش حقوقها في المشاركة بالدولة؛ ونحذّر من له يد بهذا الاجحاف من العواقب، وأدعو جميع ممثلي الطائفة الدرزية الى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار، والا فإنّ الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم.
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